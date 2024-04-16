Генератори й усе для зими: Харківщина отримує допомогу з усієї України (відео)
З різних регіонів України надходить допомога Харківській області, енергоінфраструктура якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом останніх двох днів голови Хмельницької, Волинської та Київської ОВА особисто були у Харкові та передали на потреби регіону чималу кількість допомоги від обласних центрів, районів, громад, благодійників, волонтерів та простих українців.
Партію необхідної техніки надіслала і Херсонщина, яка також регулярно потерпає від ударів військових РФ.
“Зараз, у цю хвилину, від інших областей також продовжують надходити як і генератори, так і паливно-мастильні матеріали – все для функціонування критичної інфраструктури та вдалого проходження наступної зими”, – написав начальник ХОВА.
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Київська область, зокрема, передала Харківщині понад сотню генераторів різної потужності, повідомив у фейсбуці начальник КОВА Руслан Кравченко. У межах кампанії “Подаруй світло Харкову” також відправили повербанки, зарядні станції та паливо.
Відео: фейсбук Руслана Кравченка
Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми. У березні Харківщина вже отримала шість когенераційних установок.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: генераторы, допомога, сінєгубов, Харків, хова, энергоинфраструктура;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 22:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З різних регіонів України надходить допомога Харківській області, енергоінфраструктура якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів".