Генератори й усе для зими: Харківщина отримує допомогу з усієї України (відео)

З різних регіонів України надходить допомога Харківській області, енергоінфраструктура якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом останніх двох днів голови Хмельницької, Волинської та Київської ОВА особисто були у Харкові та передали на потреби регіону чималу кількість допомоги від обласних центрів, районів, громад, благодійників, волонтерів та простих українців.

Партію необхідної техніки надіслала і Херсонщина, яка також регулярно потерпає від ударів військових РФ.

“Зараз, у цю хвилину, від інших областей також продовжують надходити як і генератори, так і паливно-мастильні матеріали – все для функціонування критичної інфраструктури та вдалого проходження наступної зими”, – написав начальник ХОВА.



Фото: телеграм Олега Синєгубова

Київська область, зокрема, передала Харківщині понад сотню генераторів різної потужності, повідомив у фейсбуці начальник КОВА Руслан Кравченко. У межах кампанії “Подаруй світло Харкову” також відправили повербанки, зарядні станції та паливо.

Відео: фейсбук Руслана Кравченка

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми. У березні Харківщина вже отримала шість когенераційних установок.