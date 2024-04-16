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Генераторы и все для зимы: Харьковщина получает помощь со всей Украины (видео)

Общество 22:52   16.04.2024
Елена Нагорная
Генераторы и все для зимы: Харьковщина получает помощь со всей Украины (видео) Фото: Telegram Олега Синегубова

Из разных регионов Украины поступает помощь Харьковской области, энергоинфраструктура которой подверглась значительным разрушениям в результате вражеских обстрелов.

Как сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение последних двух дней главы Хмельницкой, Волынской и Киевской ОВА лично были в Харькове и передали на нужды региона немалое количество помощи от областных центров, районов, громад, благотворителей, волонтеров и простых украинцев.

Партию необходимой техники прислала и Херсонщина, которая так же регулярно страдает от ударов военных РФ.

«Сейчас, в эту минуту, от других областей также продолжают поступать как и генераторы, так и горюче-смазочные материалы — все для функционирования критической инфраструктуры и удачного прохождения следующей зимы», — написал начальник ХОВА.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Киевская область, в частности, передала Харьковщине более сотни генераторов различной мощности, сообщил в Facebook начальник КОВА Руслан Кравченко. В рамках кампании «Подари свет Харькову» также отправили повербанки, зарядные станции и топливо.

Видео: Facebook Руслана Кравченко

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы. В марте Харьковщина уже получила шесть когенерационных установок.

Читайте также: Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 22:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из разных регионов Украины поступает помощь Харьковской области, энергоинфраструктура которой подверглась значительным разрушениям в результате вражеских обстрелов".