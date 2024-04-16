У Харкові відновили рух тролейбусів і трамваїв ще на чотирьох маршрутах
Фото: Пресслужба ХМР
У Харкові на лінії вийшли тролейбуси №12, 18 та трамваї №16 та 16А, повідомила пресслужба Харківської міськради 16 квітня.
“Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А. Трамваї №3 курсують за скороченою схемою – від розворотного кола “Вокзал” до розворотного кола “Новожанове”, – поінформували в мерії.
Поки що не курсують тролейбуси №11 та 27.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на лінії вийшли тролейбуси №12, 18 та трамваї №16 та 16А, повідомила пресслужба Харківської міськради 16 квітня".