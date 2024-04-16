У Харкові відновили рух тролейбусів і трамваїв ще на чотирьох маршрутах

У Харкові на лінії вийшли тролейбуси №12, 18 та трамваї №16 та 16А, повідомила пресслужба Харківської міськради 16 квітня.

“Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А. Трамваї №3 курсують за скороченою схемою – від розворотного кола “Вокзал” до розворотного кола “Новожанове”, – поінформували в мерії.

Поки що не курсують тролейбуси №11 та 27.