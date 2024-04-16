В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев еще на 4 маршрутах
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 16 апреля.
«Сегодня, 16 апреля, на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А. Трамваи №3 курсируют по сокращенной схеме – от разворотного круга «Вокзал» до разворотного круга «Новожаново», — проинформировали в мэрии.
Пока что не курсируют троллейбусы №11 и 27.
Читайте также: Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, трамвай, транспорт, троллейбус;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев еще на 4 маршрутах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 16 апреля".