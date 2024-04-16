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В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев еще на 4 маршрутах

Общество 10:56   16.04.2024
Оксана Горун
В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев еще на 4 маршрутах Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 16 апреля.

«Сегодня, 16 апреля, на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А. Трамваи №3 курсируют по сокращенной схеме – от разворотного круга «Вокзал» до разворотного круга «Новожаново», — проинформировали в мэрии.

Пока что не курсируют троллейбусы №11 и 27.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 10:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 16 апреля".