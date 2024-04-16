В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев еще на 4 маршрутах

В Харькове на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 16 апреля.

«Сегодня, 16 апреля, на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А. Трамваи №3 курсируют по сокращенной схеме – от разворотного круга «Вокзал» до разворотного круга «Новожаново», — проинформировали в мэрии.

Пока что не курсируют троллейбусы №11 и 27.