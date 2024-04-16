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Главные новости Харькова 16 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:38   16.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 16 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:38

Россияне не штурмовали на Харьковщине

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиационные удары получили населенные пункты Лукьянцы и Волоховка Харьковской области.

07:21

Ночь в Харькове прошла без тревог

В течение минувшей ночи в Харькове не объявляли воздушные тревоги. При этом над другими регионами Украины летали российские «шахеды». Утром командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что девять из девяти беспилотников сбили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".