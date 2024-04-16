Главные новости Харькова 16 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:38

Россияне не штурмовали на Харьковщине

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиационные удары получили населенные пункты Лукьянцы и Волоховка Харьковской области.

07:21

Ночь в Харькове прошла без тревог

В течение минувшей ночи в Харькове не объявляли воздушные тревоги. При этом над другими регионами Украины летали российские «шахеды». Утром командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что девять из девяти беспилотников сбили.