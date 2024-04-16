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Без серпов и молотов: Терехов распорядился о сносе памятников и табличек

Общество 21:08   16.04.2024
Елена Нагорная
Без серпов и молотов: Терехов распорядился о сносе памятников и табличек Фото: dt.ua

17 памятников и памятных знаков, содержащих символику российской имперской политики или посвященных лицам/событиям, указанным в законе Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», планируют демонтировать в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

Среди объектов — бюст А.С. Макаренко на улице Лесопарковской, 8; памятник неизвестному красноармейцу на улице Врубеля, 42А; памятник с изображением серпа и молота возле проходной Харьковского канатного завода; стела жертвам революции 1905 года в Молодежном парке.

Демонтаж памятников должны провести исполнительные органы горсовета совместно с предприятиями, учреждениями и организациями.

 

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 21:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 памятников и памятных знаков планируют демонтировать в Харькове".