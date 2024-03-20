В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому
В Харькове со здания библиотеки им. Короленко сняли доску, обозначавшую место, где выступал российский и советский поэт Владимир Маяковский.
«В Харькове демонтирована мемориальная доска Маяковскому. Каждый день какие-то объекты идут на демонтаж», — прокомментировал событие руководитель общественной организации «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков.
Информацию о сносе доски разместили и в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина» с прогнозом: «Дальше будет».
По информации «Википедии», доску с надписью: «В этом доме 14 декабря 1913 года выступал выдающийся поэт В. В. Маяковский» открыли в Харькове 19 мая 1956 года. Она находилась на здании по адресу переулок Короленко, 18 (здесь располагается Харьковская государственная научная библиотека им. Короленко).
Читайте также: Глиссада Джуса в Харькове: 1-я петиция с начала вторжения может набрать голоса
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, мемориальная доска, новости Харькова, поздняков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове со здания библиотеки им. Короленко сняли доску, обозначавшую место, где выступал российский и советский поэт Владимир Маяковский".