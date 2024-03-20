В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому

В Харькове со здания библиотеки им. Короленко сняли доску, обозначавшую место, где выступал российский и советский поэт Владимир Маяковский.

«В Харькове демонтирована мемориальная доска Маяковскому. Каждый день какие-то объекты идут на демонтаж», — прокомментировал событие руководитель общественной организации «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков.

Информацию о сносе доски разместили и в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина» с прогнозом: «Дальше будет».

По информации «Википедии», доску с надписью: «В этом доме 14 декабря 1913 года выступал выдающийся поэт В. В. Маяковский» открыли в Харькове 19 мая 1956 года. Она находилась на здании по адресу переулок Короленко, 18 (здесь располагается Харьковская государственная научная библиотека им. Короленко).