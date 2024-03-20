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В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому

Общество 10:39   20.03.2024
Оксана Горун
В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому Фото: «Деколонизация Украина»

В Харькове со здания библиотеки им. Короленко сняли доску, обозначавшую место, где выступал российский и советский поэт Владимир Маяковский.

«В Харькове демонтирована мемориальная доска Маяковскому. Каждый день какие-то объекты идут на демонтаж», — прокомментировал событие руководитель общественной организации «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков.

Информацию о сносе доски разместили и в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина» с прогнозом: «Дальше будет».

По информации «Википедии», доску с надписью: «В этом доме 14 декабря 1913 года выступал выдающийся поэт В. В. Маяковский» открыли в Харькове 19 мая 1956 года. Она находилась на здании по адресу переулок Короленко, 18 (здесь располагается Харьковская государственная научная библиотека им. Короленко).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове со здания библиотеки им. Короленко сняли доску, обозначавшую место, где выступал российский и советский поэт Владимир Маяковский".