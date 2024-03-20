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Глиссада Джуса в Харькове: 1-я петиция с начала вторжения может набрать голоса

Общество 09:49   20.03.2024
Оксана Горун
Глиссада Джуса в Харькове: 1-я петиция с начала вторжения может набрать голоса Фото: ГПСУ

За переименование въезда Тринклера в Харькове в Глиссаду Джуса на сайте мэрии по состоянию на 09:45 20 марта уже проголосовали 4850 человек.

Петиция стала первой в Харькове с момента полномасштабного вторжения РФ, которая может набрать необходимое для рассмотрения руководством горсовета количество голосов — 5000. На сбор подписей остается еще 66 дней.

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Отметим, что все остальные петиции-лидеры, сбор подписей под которыми еще продолжается и уже завершен, не смогли пока что преодолеть даже барьер в 3000 голосов. Ближе всего к нему находится одно из предложений о переименовании станции метро «Пушкинская». В целом более 1000 голосов набрали всего шесть предложений изо всех, которые сделали на сайте мэрии жители города с 2022 года. Кроме Глиссады Джуса, пятерка лидеров выглядит так:

🔹 «Относительно переименования станции метро «Пушкинская» в станцию «Политех» или «Политехническая» — 2765 голоса «за» (на сбор подписей есть еще 66 дней);

🔹 «Восстановить оплату за проезд в общественном транспорте» — 1805 (сбор подписей завершен);

🔹 «Об установке памятника истории и культуры в городе Харьков в честь рабочих коммунальной сферы, служб спасения и территориальной обороны» — 1485 (сбор подписей завершен);

🔹 «Работа внешнего освещения до комендантского часа» — 1302 (сбор подписей завершен);

🔹 «Об открытии детских садов в г. Харькове» — 1116 (сбор подписей завершен).

Напомним, автор петиции о Глиссаде Джуса в Харькове — София Васецкая.

«Переименование въезда Тринклера в Глиссаду Джуса, которая проходит между корпусами ХНУВСа, в котором учился Андрей Пильщиков, – это безграничное уважение к Герою, благодарность, уважение, гордость и память о нем», — пояснила она свою идею.

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Автор: Оксана Горун
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Глиссада Джуса в Харькове: 1-я петиция с начала вторжения может набрать голоса

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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За переименование въезда Тринклера в Харькове в Глиссаду Джуса на сайте мэрии по состоянию на 09:45 20 марта уже проголосовали 4850 человек".