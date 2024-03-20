Глісада Джуса в Харкові: 1-ша петиція з початку вторгнення може набрати голоси
За перейменування в’їзду Трінклера в Харкові на Глісаду Джуса на сайті мерії станом на 09:45 20 березня вже проголосували 4850 осіб.
Петиція стала першою в Харкові з моменту повномасштабного вторгнення РФ, яка може набрати необхідну для розгляду керівництвом міськради кількість голосів – 5000. На збір підписів залишається ще 66 днів.
Зазначимо, що всі інші петиції-лідери, збір підписів під якими ще триває та вже завершений, не змогли поки що подолати навіть бар’єр у 3000 голосів. Найближче до нього знаходиться одна з пропозицій про перейменування станції метро “Пушкінська”. Загалом понад 1000 голосів набрали лише шість пропозицій з усіх, які оприлюднили на сайті мерії жителі міста з 2022 року. Крім Глісади Джуса, п’ятірка лідерів виглядає так:
🔹 “Щодо перейменування станції метро “Пушкінська” на станцію “Політех” або “Політехнічна” – 2765 голоси “за” (на збір підписів є ще 66 днів);
🔹 “Відновити оплату за проїзд у громадському транспорті” – 1805 (збір підписів завершено);
🔹 “Про встановлення пам‘ятки історії та культури в місті Харків на честь робітників комунальної сфери, служб порятунку та територіальної оборони” – 1485 (збір підписів завершено);
🔹 “Робота зовнішнього освітлення до комендантської години” – 1302 (збір підписів завершено);
🔹 “Про відкриття дитячих садків у м. Харкові” – 1116 (збір підписів завершено).
Нагадаємо, авторка петиції про Глісаду Джуса в Харкові – Софія Васецька.
“Перейменування в’їзду Трінклера на Глісаду Джуса, яка проходить між корпусами ХНУПСа, в якому навчався Андрій Пільщиков, – це безмежна повага до Героя, вдячність, шана, гордість та пам’ять про нього”, – пояснила вона свою ідею.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 09:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За перейменування в’їзду Трінклера в Харкові на Глісаду Джуса на сайті мерії станом на 09:45 20 березня вже проголосували 4850 осіб".