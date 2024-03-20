У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському

У Харкові з будівлі бібліотеки ім. Короленка зняли дошку, яка позначала місце, де виступав російський та радянський поет Володимир Маяковський.

“У Харкові демонтовано меморіальну дошку Маяковському. Щодня якісь об’єкти йдуть на демонтаж“, – прокоментував подію керівник громадської організації “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков.

Інформацію про знесення дошки розмістили й у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна” з прогнозом: “Далі буде”.

За інформацією “Вікіпедії”, дошку з написом: “У цьому будинку 14 грудня 1913 року виступав видатний поет В. В. Маяковський” відкрили в Харкові 19 травня 1956 року. Вона знаходилася на будівлі за адресою провулок Короленка, 18 (тут розташована Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка).