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У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському

Суспільство 10:39   20.03.2024
Оксана Горун
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському Фото: “Деколонізація Україна”

У Харкові з будівлі бібліотеки ім. Короленка зняли дошку, яка позначала місце, де виступав російський та радянський поет Володимир Маяковський.

У Харкові демонтовано меморіальну дошку Маяковському. Щодня якісь об’єкти йдуть на демонтаж“, – прокоментував подію керівник громадської організації “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков.

Інформацію про знесення дошки розмістили й у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна” з прогнозом: “Далі буде”.

За інформацією “Вікіпедії”, дошку з написом: “У цьому будинку 14 грудня 1913 року виступав видатний поет В. В. Маяковський” відкрили в Харкові 19 травня 1956 року. Вона знаходилася на будівлі за адресою провулок Короленка, 18 (тут розташована Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з будівлі бібліотеки ім. Короленка зняли дошку, яка позначала місце, де виступав російський та радянський поет Володимир Маяковський".