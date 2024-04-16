Без серпів і молотів: Терехов розпорядився про демонтаж пам’ятників і табличок

17 пам’ятників та пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним у законі України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”, планують демонтувати у Харкові.

Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

Серед об’єктів – бюст А.С. Макаренка на вулиці Лісопарківській, 8; пам’ятник невідомому червоноармійцю на вулиці Врубеля, 42А; пам’ятник із зображенням серпа і молота біля прохідної Харківського канатного заводу; стела жертвам революції 1905 року в Молодіжному парку.

Демонтаж пам’ятників мають провести виконавчі органи міськради спільно з підприємствами, установами та організаціями.

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