Без серпів і молотів: Терехов розпорядився про демонтаж пам’ятників і табличок
17 пам’ятників та пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, зазначеним у законі України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”, планують демонтувати у Харкові.
Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.
Серед об’єктів – бюст А.С. Макаренка на вулиці Лісопарківській, 8; пам’ятник невідомому червоноармійцю на вулиці Врубеля, 42А; пам’ятник із зображенням серпа і молота біля прохідної Харківського канатного заводу; стела жертвам революції 1905 року в Молодіжному парку.
Демонтаж пам’ятників мають провести виконавчі органи міськради спільно з підприємствами, установами та організаціями.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, демонтаж, памятники, распоряжение, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 пам’ятників та пам’ятних знаків планують демонтувати у Харкові".