Сегодня 16 апреля: какой праздник и день в истории

16 апреля 1705 года Ньютон стал рыцарем. В 1871 году в Германии приняли Имперскую конституцию Бисмарка. В 1945-м советская подлодка затопила немецкое судно “Гойя”, погибло около 7000 человек. В 1964-м в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». В 2022-м Боровскую громаду полностью оккупировали россияне.

Праздники и памятные даты 16 апреля

16 апреля – Всемирный день голоса и День осведомленности о стрессе.

Также отмечают: День Чарли Чаплина и Всемирный день точки с запятой.

16 апреля в истории

16 апреля 1705 года королева Великобритании (на тот момент еще Англии, Шотландии и Ирландии) Анна посвятила в рыцари Исаака Ньютона. Считается, что Ньютон стал первым человеком в английской истории, получившим рыцарское звание за научные заслуги. Подробнее.

16 апреля 1871 года приняли Имперскую конституцию Бисмарка. Она вступила в силу 4 мая и действовала в Германской империи вплоть до поражения страны в Первой мировой войне и революции 1918 года. Имперская конституция пришла на смену конституции Германского союза.

Этот документ переименовал страну в Deutsches Reich (в переводе – «Германскую империю»). Страна была федерацией 25 германских государств под постоянным главенством Пруссии – как самой большой и мощной в союзе. Должность президента федерации (Bundespräsidium) была наследственной должностью короля Пруссии. К своей прусской короне он добавил еще и титул императора Германии. Именно он назначал главу правительства — канцлера и главу Бундесрата (по сути – верхней палаты парламента Германии). Также в стране был Рейхстаг – нижняя палата парламента, избираемая на выборах. Участвовать в них могли исключительно мужчины старше 25 лет.

Император имел право объявлять войну (и заключать мир), представлять империю за границей, заключать договоры и союзы, аккредитовать и принимать послов. Однако, если речь шла об объявлении войны не оборонительного характера (то есть нападении на другую страну), императору для этого было необходимо получить согласие Бундесрата. Также и Бундесрат, и Рейхстаг утверждали законы. Вторым человеком в государстве (а в случае самого Отто фон Бисмарка, можно сказать, что и первым) был канцлер империи (рейхсканцлер). Его назначал император, и только перед ним канцлер нес ответственность за свои решения и действия. После крушения Германской империи на смену этой конституции пришла новая, широко известная как Веймарская конституция.

16 апреля 1945 года произошла самая большая по количеству жертв морская катастрофа в истории. Советская подлодка Л-3 торпедировала немецкое грузовое судно «Гойя». Подробнее.

16 апреля 1947 года казнили первого коменданта концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), а в дальнейшем инспектора немецких концлагерей Рудольфа Хёсса. Его повесили у крематория в Аушвице по решению Польского Верховного национального трибунала. Подробнее.

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». Альбом оригинальностью названия не отличался – его назвали также «The Rolling Stones». Подробнее.

16 апреля 1979 года родилась харьковчанка Яна Червоная – погибшая волонтер и пулеметчица 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54 ОМБр. Яна Червоная погибла 2 апреля 2019 года в зоне ООС из-за обстрела украинских позиций россиянами. У Яны остался муж и двое детей – сын и дочь.

16 апреля 2022 года Боровский поселковый совет сообщил о том, что территория Боровской громады полностью оккупирована врагом.

Церковный праздник 16 апреля

16 апреля чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были родными сестрами. Жили в северной Италии в конце III века. Осиротев еще в юном возрасте, они решили не выходить замуж и вели благочестивый образ жизни. Сестер-христианок схватили во времена гонений, которые устроил император Диоклетиан. Их подвергли различным пыткам. Но они не испугались ни отсечения частей тела, ни нападения диких зверей. Во время их пыток произошло несколько чудес, но мучители не изменили своих убеждений. Наконец Агапию и Хионию сожгли на костре, а Ирину пронзили стрелами. Случилось это в 304 году.

Народные приметы

Туман утром предвещает хороший урожай яровых культур.

Птицы учат птенцов летать – к улучшению погоды.

Если деревья уже стоят в цвету, то пора сеять горох на огороде.

Что нельзя делать 16 апреля

Нельзя веселиться, петь и употреблять алкоголь.

Нельзя называть умерших покойниками – только по имени.

Нельзя в этот день одалживать или брать взаймы деньги.