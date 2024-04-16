Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії

16 квітня 1705 року Ньютон став лицарем. У 1871-му в Німеччині прийняли Імперську конституцію Бісмарка. У 1945-му радянський підводний човен затопив німецьке судно “Гойя”, загинуло близько 7000 людей. 1964-го у Великій Британії вийшов перший альбом гурту “The Rolling Stones”. У 2022-му Борівську громаду повністю окупували росіяни.

Свята та пам’ятні дати 16 квітня

16 квітня – Всесвітній день голосу та День поінформованості про стрес.

Також відзначають: День Чарлі Чапліна та Всесвітній день крапки з комою.

16 квітня в історії

16 квітня 1705 року королева Великої Британії (на той момент ще Англії, Шотландії та Ірландії) Анна посвятила в лицарі Ісака Ньютона. Вважається, що Ньютон став першою людиною в англійській історії, яка отримала лицарське звання за наукові заслуги. Детальніше.

16 квітня 1871 року прийняли Імперську конституцію Бісмарка. Вона набула чинності 4 травня та діяла в Німецькій імперії аж до поразки країни в Першій світовій війні та революції 1918 року. Імперська конституція прийшла на зміну конституції Німецького союзу.

Цей документ перейменував країну на Deutsches Reich (у перекладі – “Німецьку імперію”). Країна була федерацією 25 німецьких держав під постійним головуванням Пруссії – як найбільшої та найпотужнішої в союзі. Посада президента федерації (Bundespräsidium) була спадковою посадою короля Пруссії. До своєї прусської корони він додав ще й титул імператора Німеччини. Саме він призначав главу уряду – канцлера та голову Бундесрату (по суті – верхньої палати парламенту Німеччини). Також у країні був Рейхстаг – нижня палата парламенту, яку обирали на виборах. Брати участь у них могли виключно чоловіки віком від 25 років.

Імператор мав право оголошувати війну (і укладати мир), представляти імперію за кордоном, укладати договори та союзи, акредитувати та приймати послів. Однак, якщо йшлося про оголошення війни не оборонного характеру (тобто напад на іншу країну), імператору для цього було необхідно отримати згоду Бундесрату. Також і Бундесрат, і Рейхстаг затверджували закони. Другою людиною у державі (а у випадку самого Отто фон Бісмарка, можна сказати, що й першою) був канцлер імперії (райхсканцлер). Його призначав імператор, і лише перед ним канцлер ніс відповідальність за свої рішення та дії. Після краху Німецької імперії на зміну цій конституції прийшла нова, широко відома як Веймарська конституція.

16 квітня 1945 року сталася найбільша за кількістю жертв морська катастрофа в історії. Радянський підводний човен Л-3 торпедував німецьке вантажне судно “Гойя”. Детальніше.

16 квітня 1947 року стратили першого коменданта концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим), а надалі інспектора німецьких концтаборів Рудольфа Гьосса. Його повісили біля крематорію в Аушвіці за рішенням Польського Верховного національного трибуналу. Детальніше.

16 квітня 1964 року у Великій Британії вийшов перший альбом гурту “The Rolling Stones”. Альбом оригінальністю назви не відзначався – його назвали також “The Rolling Stones”. Детальніше.

16 квітня 1979 року народилася харків’янка Яна Червона – загибла волонтерка та кулеметниця 46-го окремого батальйону спеціального призначення “Донбас-Україна” 54 омбр. Яна Червона загинула 2 квітня 2019 року в зоні ООС через обстріл українських позицій росіянами. У Яни залишився чоловік та двоє дітей – син та дочка.

16 квітня 2022 року Борівська селищна рада повідомила про те, що територія Борівської громади повністю окупована ворогом.

Церковне свято 16 квітня

16 квітня вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були рідними сестрами. Жили в північній Італії наприкінці ІІІ століття. Осиротівши ще в юному віці, вони вирішили не виходити заміж і вели благочестивий спосіб життя. Сестер-християнок схопили в часи гонінь, котрі влаштував імператор Діоклетіан. Їх піддали різним катуванням. Але вони не злякалися ані відсікання частин тіла, ані нападу диких звірів. Під час їхніх катувань відбулося кілька чудес, але мучителі не змінили своїх переконань. Нарешті Агапію та Хіонію спалили на багатті, а Ірину пронизали стрілами. Сталося це 304 року.

Народні прикмети

Туман вранці віщує хороший урожай ярих культур.

Птахи вчать пташенят літати – до поліпшення погоди.

Якщо дерева вже стоять у цвіту, то пора сіяти горох на городі.

Що не можна робити 16 квітня

Не можна веселитися, співати та вживати алкоголь.

Не можна називати померлих небіжчиками – лише на ім’я.

Не можна в цей день позичати або брати в борг гроші.