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Цены на молодые овощи в Харькове: анализ мэрии

Харьков 10:35   16.04.2024
Оксана Горун
Цены на молодые овощи в Харькове: анализ мэрии Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове проанализировали цены на овощи нового урожая.

Данные сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета. Там отметили, что цена овощей зависит от страны-производителя, сорта и  сезонности.

«На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, а также из Турции, Испании, Эквадора», — проинформировали в мэрии.

По имеющимся данным, за месяц цены на свежие овощи снизились: огурцы подешевели на 10%, помидоры – на 3,5%, капуста – на 30%.

Сейчас средние цены в супермаркетах и на рынках Харькова такие:

🥒огурцы — от 80 до 130 грн/кг;

🍅 помидоры красные — от 85 до 120 грн/кг;

🥬 капуста ранняя — от 60 до 70 грн/кг;

🌰 редис – от 50 до 80 грн/кг.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 10:35;

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