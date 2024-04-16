Цены на молодые овощи в Харькове: анализ мэрии
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове проанализировали цены на овощи нового урожая.
Данные сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета. Там отметили, что цена овощей зависит от страны-производителя, сорта и сезонности.
«На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, а также из Турции, Испании, Эквадора», — проинформировали в мэрии.
По имеющимся данным, за месяц цены на свежие овощи снизились: огурцы подешевели на 10%, помидоры – на 3,5%, капуста – на 30%.
Сейчас средние цены в супермаркетах и на рынках Харькова такие:
🥒огурцы — от 80 до 130 грн/кг;
🍅 помидоры красные — от 85 до 120 грн/кг;
🥬 капуста ранняя — от 60 до 70 грн/кг;
🌰 редис – от 50 до 80 грн/кг.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на овощи нового урожая".