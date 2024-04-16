Цены на молодые овощи в Харькове: анализ мэрии

В Харькове проанализировали цены на овощи нового урожая.

Данные сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета. Там отметили, что цена овощей зависит от страны-производителя, сорта и сезонности.

«На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, а также из Турции, Испании, Эквадора», — проинформировали в мэрии.

По имеющимся данным, за месяц цены на свежие овощи снизились: огурцы подешевели на 10%, помидоры – на 3,5%, капуста – на 30%.

Сейчас средние цены в супермаркетах и на рынках Харькова такие:

🥒огурцы — от 80 до 130 грн/кг;

🍅 помидоры красные — от 85 до 120 грн/кг;

🥬 капуста ранняя — от 60 до 70 грн/кг;

🌰 редис – от 50 до 80 грн/кг.