Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги

У Харкові тимчасово зупинявся рух поїздів лініями метро, повідомили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен».

Там пояснили, що це сталося через нестачу напруги у мережі. Наразі рух лініями метрополітену відновлено.

«Інтервали руху складають 20 хвилин на вимогу оператора системи розподілу електроенергії», – додали у КП.