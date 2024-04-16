Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харкові тимчасово зупинявся рух поїздів лініями метро, повідомили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен».
Там пояснили, що це сталося через нестачу напруги у мережі. Наразі рух лініями метрополітену відновлено.
«Інтервали руху складають 20 хвилин на вимогу оператора системи розподілу електроенергії», – додали у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, напряжение, поезда, сеть, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово зупинявся рух поїздів лініями метро, повідомили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен».".