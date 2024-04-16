Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги

Суспільство 14:42   16.04.2024
Вікторія Яковенко
Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові тимчасово зупинявся рух поїздів лініями метро, повідомили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен».

Там пояснили, що це сталося через нестачу напруги у мережі. Наразі рух лініями метрополітену відновлено.

«Інтервали руху складають 20 хвилин на вимогу оператора системи розподілу електроенергії», – додали у КП.

Читайте також: Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Попри хмари. Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили у Греції (відео, фото)
Попри хмари. Олімпійський вогонь Ігор-2024 запалили у Греції (відео, фото)
16.04.2024, 15:33
Харків частково знеструмлений: проблеми з транспортом і водою
Харків частково знеструмлений: проблеми з транспортом і водою
16.04.2024, 15:20
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева
Росіяни КАБом вдарили по центру Золочева
16.04.2024, 15:06
РФ розбиватиме Харків квартал за кварталом КАБами і С-300 – офіцер ВСУ
РФ розбиватиме Харків квартал за кварталом КАБами і С-300 – офіцер ВСУ
16.04.2024, 14:21
Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги
Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги
16.04.2024, 14:42

Новини за темою:

07:23
На Харківщині вранці – аварійні відключення електрики, метро працює
14:46
У харківському метро відновили рух поїздів тільки Салтівською лінією
14:20
Метро у Харкові знову зупинилося: підземка працює в режимі укриття
12:54
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз
12:05
У найближчі хвилини у Харкові запрацює метро – Терехов

Ви читали новину: «Метро у Харкові зупинялося через нестачу напруги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово зупинявся рух поїздів лініями метро, повідомили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен».".