На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго
На Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії.
“У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації“, – поінформувала вранці 17 квітня пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Про аварійне відключення електрики напередодні інформувала пресслужба Балаклійської МВА. Вранці 17 квітня там повідомили, що електропостачання вдалося відновити.
Читайте також: Новий графік відключення світла в Харкові та області оприлюднили енергетики
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії".