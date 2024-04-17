Live
  • Ср 17.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.12

На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго

Суспільство 07:35   17.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго

На Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії.

У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації“, – поінформувала вранці 17 квітня пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Про аварійне відключення електрики напередодні інформувала пресслужба Балаклійської МВА. Вранці 17 квітня там повідомили, що електропостачання вдалося відновити.

Читайте також: Новий графік відключення світла в Харкові та області оприлюднили енергетики

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: двоє постраждалих і руйнування
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: двоє постраждалих і руйнування
17.04.2024, 08:25
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
17.04.2023, 06:00
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині
Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині
17.04.2024, 08:04
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
16.04.2024, 17:12
На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго
На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго
17.04.2024, 07:35

Новини за темою:

17:12
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
15:42
Частина Харкова та області без світла через аварійне відключення
10:10
Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові
10:34
Росіяни розганяють фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова – обленерго
10:04
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго

Ви читали новину: «На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії".