На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго

На Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії.

“У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації“, – поінформувала вранці 17 квітня пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Про аварійне відключення електрики напередодні інформувала пресслужба Балаклійської МВА. Вранці 17 квітня там повідомили, що електропостачання вдалося відновити.