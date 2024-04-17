На Харьковщине ввели дополнительные ограничения электроснабжения — облэнерго

На Харьковщине 17 апреля ограничили электроснабжение, чтобы устранить последствия аварии.

«В Харькове применяются графики почасовых отключений, обнародованные накануне. В Харьковской области, кроме почасовых отключений, введены дополнительные ограничения электроснабжения для устранения последствий аварийной ситуации», — проинформировала утром 17 апреля пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Об аварийном отключении электричества накануне информировала пресс-служба Балаклейской ГВА. Утром 17 апреля там сообщили, что электроснабжение удалось восстановить.

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