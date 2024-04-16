Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики

АО «Харьковоблэнерго» подготовило обновленный график отключения света в период с 17 по 20 апреля, где потребители смогут найти свою улицу и узнать ее принадлежность к определенной группе отключений.

Также энергетики приготовили таблицу с группами отключений.

«Красным цветом выделены гарантированные часы без света, желтым – часы, когда электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зачеркнутый желтый – это возможные отключения в связи с ростом нагрузки в утреннее или вечернее время. Зеленым цветом обозначен период, когда свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — пояснили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики советуют запомнить порядковый номер своей группы, ведь в дальнейшем они будут публиковать графики в обновленном формате, указывая группы и часы отключений/включений по цвету.

График будет публиковаться вечером. Утром и в течение дня будут информировать потребителей о его актуальности в Телеграмм-канале «Харьковоблэнерго⚡️Новости» (https://t.me/kharkivenergy).

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