Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
АО «Харьковоблэнерго» подготовило обновленный график отключения света в период с 17 по 20 апреля, где потребители смогут найти свою улицу и узнать ее принадлежность к определенной группе отключений.
Также энергетики приготовили таблицу с группами отключений.
«Красным цветом выделены гарантированные часы без света, желтым – часы, когда электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зачеркнутый желтый – это возможные отключения в связи с ростом нагрузки в утреннее или вечернее время. Зеленым цветом обозначен период, когда свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — пояснили в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики советуют запомнить порядковый номер своей группы, ведь в дальнейшем они будут публиковать графики в обновленном формате, указывая группы и часы отключений/включений по цвету.
График будет публиковаться вечером. Утром и в течение дня будут информировать потребителей о его актуальности в Телеграмм-канале «Харьковоблэнерго⚡️Новости» (https://t.me/kharkivenergy).
Графік_відключень_з_17_по_20_квітня_2024_р
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, світло, свет, Харьков, харьковщина, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» подготовило обновленный график отключения света в период с 17 по 20 апреля, где потребители смогут найти свою улицу и узнать ее принадлежность к определенной группе отключений.".