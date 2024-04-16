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Часть Харькова и области без света из-за аварийного отключения

Общество 15:42   16.04.2024
Оксана Якушко
Часть Харькова и области без света из-за аварийного отключения Ремонт Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Об отключении в Харьковской области сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! В результате аварийного отключения в объединенной сети частично обесточены часть Харькова и некоторые районы Харьковской области. Просим вас сохранять спокойствие и верить в энергетиков: все службы работают, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отключении в Харьковской области сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".