Часть Харькова и области без света из-за аварийного отключения

Об отключении в Харьковской области сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! В результате аварийного отключения в объединенной сети частично обесточены часть Харькова и некоторые районы Харьковской области. Просим вас сохранять спокойствие и верить в энергетиков: все службы работают, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей», — говорится в сообщении.