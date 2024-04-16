Частина Харкова та області без світла через аварійне відключення

Про відключення у Харківській області повідомили у АТ “Харківобленерго”.

«Шановні споживачі! Внаслідок аварійного відключення в об’єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області. Просимо вас зберігати спокій та вірити в енергетиків: всі служби працюють, щоб якомога швидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.