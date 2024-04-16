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Частина Харкова та області без світла через аварійне відключення

Суспільство 15:42   16.04.2024
Оксана Якушко
Частина Харкова та області без світла через аварійне відключення

Про відключення у Харківській області повідомили у АТ “Харківобленерго”.

«Шановні споживачі! Внаслідок аварійного відключення в об’єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області. Просимо вас зберігати спокій та вірити в енергетиків: всі служби працюють, щоб якомога швидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:42;

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