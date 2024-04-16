Частина Харкова та області без світла через аварійне відключення
Про відключення у Харківській області повідомили у АТ “Харківобленерго”.
«Шановні споживачі! Внаслідок аварійного відключення в об’єднаній мережі частково знеструмлено частину Харкова та деякі райони Харківської області. Просимо вас зберігати спокій та вірити в енергетиків: всі служби працюють, щоб якомога швидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відключення у Харківській області повідомили у АТ “Харківобленерго”.".