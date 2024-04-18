Чому Харкову електрики не вистачає, але нею ділилися з Польщею: пояснення

Генеральний директор АТ “Оператор ринку” (держкомпанії, яка займається купівлею та продажем електроенергії на ринку) Олександр Гавва розповів, що відбувається з електропостачанням: чому Харкову “недодають світла”.

“Ворог пошкодив у різній мірі наші маневрові потужності, теплові та гідроелектростанції, завдавши потужних ракетно-дронових ударів. А також атакував високовольтні підстанції у низці регіонів, що створило складнощі для таких енерговузлів, як харківський та криворізький, де наразі діють мережеві обмеження. Відповідно в цих регіонах ситуація найскладніша. Зокрема, на Харківщині станом на вчора обмежувалося електропостачання, застосовувалися погодинні графіки відключень для понад 240 тисяч абонентів. За причиною мережевих обмежень”, – розповів Гавва в етері нацмарафону.

Простіше кажучи, електрика в необхідному обсязі до Харкова просто “не доходить” через пошкодження “провідників” – високовольтних ліній та електропідстанцій. При цьому отримати додатковий обсяг електроенергії Україна може завдяки синхронізації енергосистеми з європейською. Але процес має і зворотний бік – періодично країна “ділиться електрикою” з європейськими сусідами.

“Україна залучає так звану технічну допомогу від сусідніх європейських країн, що стало можливим завдяки синхронізації енергосистеми України та Європи, яка відбулася у 2022 році. Але хочу наголосити, що й Україна надає аварійну допомогу Європі. Зокрема, на минулому тижні, коли в нас були нетипові для квітня теплі дні, ми ділилися електроенергією в рамках технічної допомоги з Польщею“, — пояснив Гавва.

За його словами, зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням – у Харківській області та в районі Кривого Рогу.

“До того ж ми розуміємо, що ворог навряд змінить свою тактику та буде пробувати й надалі атакувати наші енергетичні об’єкти, аби досягти своєї мети: залишити країну без електроенергії, зробити її економікою неробочою. Але маю сказати, що наші енергетики готувалися до різних викликів та сценаріїв. Ми маємо необхідну підтримку від західних партнерів, запас обладнання. Ключова необхідність у цих умовах – це посилення захисту неба, нашої протиповітряної оборони”, – наголосив гендиректор “Оператора ринку”.