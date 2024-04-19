Опубликован новый график отключений света в Харькове и области

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света. Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», – сообщил Синегубов.

С новым графиком можно ознакомиться тут.