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Опубликован новый график отключений света в Харькове и области

Общество 16:01   19.04.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света. Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», – сообщил Синегубов.

С новым графиком можно ознакомиться тут.

Читайте также: В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля.".