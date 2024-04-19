Опубликован новый график отключений света в Харькове и области
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля.
Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.
«В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света. Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», – сообщил Синегубов.
С новым графиком можно ознакомиться тут.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля.".