В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
С 00:00 по 08:00 20 апреля в Харькове и Харьковской области будут применены дополнительные отключения электроэнергии.
Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», причина — выполнение аварийного ремонта оборудования в объединенной энергосистеме.
«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — отметили энергетики.
Напомним, узнать, к какой группе принадлежит ваша улица можно здесь. Этот график отключения света ранее публиковали в облэнерго. Энергетики советовали запомнить порядковый номер своей группы, ведь в дальнейшем они будут публиковать графики в обновленном формате, указывая группы и часы отключений/включений по цвету.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, область, облэнерго, отключение, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 00:00 по 08:00 20 апреля в Харькове и Харьковской области будут применены дополнительные отключения электроэнергии.".