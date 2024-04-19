В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго

С 00:00 по 08:00 20 апреля в Харькове и Харьковской области будут применены дополнительные отключения электроэнергии.

Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», причина — выполнение аварийного ремонта оборудования в объединенной энергосистеме.

«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — отметили энергетики.

Напомним, узнать, к какой группе принадлежит ваша улица можно здесь. Этот график отключения света ранее публиковали в облэнерго. Энергетики советовали запомнить порядковый номер своей группы, ведь в дальнейшем они будут публиковать графики в обновленном формате, указывая группы и часы отключений/включений по цвету.