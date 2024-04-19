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У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго

Суспільство 13:55   19.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго

З 00:00 до 08:00 20 квітня у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії.

Як пояснили в АТ «Харківобленерго», причина – виконання аварійного ремонту устаткування в об’єднаній енергосистемі.

«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі», – зазначили енергетики.

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Нагадаємо, дізнатися до якої групи належить ваша вулиця можна тут. Цей графік відключення світла раніше публікували в обленерго. Енергетики радили запам’ятати порядковий номер своєї групи, адже надалі вони будуть публікувати графіки в оновленому форматі, вказуючи групи та години вимкнень/увімкнень за кольорами.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 00:00 до 08:00 20 квітня у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії.".