Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електрики в Харкові та області на період із 21 по 24 квітня.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – повідомив Синєгубов.

Із новим графіком можна ознайомитись тут.