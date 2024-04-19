Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області
Фото: АТ “Харківобленерго”
Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електрики в Харкові та області на період із 21 по 24 квітня.
Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.
«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – повідомив Синєгубов.
Із новим графіком можна ознайомитись тут.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, график, сінєгубов, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електрики в Харкові та області на період із 21 по 24 квітня.".