Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області

Суспільство 16:01   19.04.2024
Вікторія Яковенко
Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електрики в Харкові та області на період із 21 по 24 квітня.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – повідомив Синєгубов.

Із новим графіком можна ознайомитись тут.

Читайте також: У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая
Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая
19.04.2024, 16:56
Психолог – «Морквинка»: як мультяшний герой допомагає харківським дітям
Психолог – «Морквинка»: як мультяшний герой допомагає харківським дітям
17.04.2024, 16:35
Компенсацію за розмінування зможуть отримати фермери Харківщини – Синєгубов
Компенсацію за розмінування зможуть отримати фермери Харківщини – Синєгубов
19.04.2024, 15:17
Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми
Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми
19.04.2024, 14:48
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23

Новини за темою:

16:01
Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області
11:50
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
08:23
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
13:44
У Харкові та області вдень – аварійні відключення світла – обленерго
10:14
Чому Харкову електрики не вистачає, але нею ділилися з Польщею: пояснення

Ви читали новину: «Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електрики в Харкові та області на період із 21 по 24 квітня.".