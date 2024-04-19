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У нас дефицит для 250 тыс. абонентов – ОВА о ситуации со светом на Харьковщине

Общество 16:27   19.04.2024
Виктория Яковенко
У нас дефицит для 250 тыс. абонентов – ОВА о ситуации со светом на Харьковщине

В Харькове и области продолжают возобновлять электроснабжение. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о текущей ситуации.

«Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, мы должны восстановить все то, что было разрушено, однако разрушения достаточно серьезны. Кое-что мы восстановим через месяц, а некоторые объекты для того, чтобы восстановить, понадобятся годы. Поэтому вторая часть – мы должны по максимуму децентрализовать и систему отопления и систему энергообеспечения. Потому, что понимаем, что враг будет продолжать ее уничтожать. Должны подготовить запас мощностей и не только перед отопительным сезоном, но и сейчас. Потому что у нас сохраняется дефицит электроэнергии для примерно 250 тысяч абонентов», – сказал Синегубов.

Он также добавил, что в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, однако иногда сети не выдерживают, поэтому применяют аварийные отключения.

О том, что в Харьковской области кроме почасовых графиков задействованы аварийные отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго» около 16:00. Там объяснили, что это произошло из-за аварийных отключений в объединенной энергосистеме Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области продолжают возобновлять электроснабжение. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о текущей ситуации.".