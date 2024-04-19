Дефіцит для 250 тис. абонентів – ОВА про ситуацію зі світлом на Харківщині

У Харкові та області продовжують відновлювати електропостачання. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про поточну ситуацію.

«Ми працюємо по декількох напрямках. По-перше, ми маємо відновити все те, що було зруйноване, однак руйнації досить серйозні. Дещо ми відновимо за місяць, а деякі об’єкти для того, щоб відновити знадобляться роки. Тому друга частина – ми маємо по максимуму децентралізувати і систему опалення і систему енергозабезпечення. Тому що розуміємо, що ворог буде продовжувати її знищувати. Маємо підготувати запас потужностей і не лише перед опалювальним сезоном, а і зараз. Бо у нас зберігається дефіцит електроенергії для приблизно 250 тисяч абонентів», – сказав Синєгубов.

Він також додав, що в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, одна подекуди мережі не витримують, тож застосовують аварійні відключення.

Про те, що на Харківщині окрім погодинних графіків задіяні аварійні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Харківобленерго» близько 16:00. Там пояснили, що це сталося через аварійні відключенням в об’єднаній енергосистемі України.

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