Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць
У Харківській області продовжуються обмеження в електропостачанні. Поки харків’яни сидять без світла кілька годин на день, у громадах області шукають нові способи скоротити споживання електрики.
“Друзі, відсьогодні у громаді не вмикатимуть вуличне освітлення. Сподіваємося, це тимчасово. Рішення обумовлене складною ситуацією в енергосистемі. Будьте заощадливими”, – повідомили вранці 22 квітня на офіційній сторінці Близнюківської сільради у фейсбуці.
19 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині зберігається дефіцит електроенергії для приблизно 250 тисяч абонентів. У регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, проте іноді мережі не витримують, тому застосовують ще й аварійні відключення. Новий графік погодинних відключень для Харкова та області опублікували того ж дня. Він діятиме до 24 квітня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: близнюки, відключення, електрика, новини Харкова, уличное освещение;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжуються обмеження в електропостачанні. Поки харків’яни сидять без світла кілька годин на день, у громадах області шукають нові способи скоротити споживання електрики".