Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць

У Харківській області продовжуються обмеження в електропостачанні. Поки харків’яни сидять без світла кілька годин на день, у громадах області шукають нові способи скоротити споживання електрики.

“Друзі, відсьогодні у громаді не вмикатимуть вуличне освітлення. Сподіваємося, це тимчасово. Рішення обумовлене складною ситуацією в енергосистемі. Будьте заощадливими”, – повідомили вранці 22 квітня на офіційній сторінці Близнюківської сільради у фейсбуці.

19 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині зберігається дефіцит електроенергії для приблизно 250 тисяч абонентів. У регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, проте іноді мережі не витримують, тому застосовують ще й аварійні відключення. Новий графік погодинних відключень для Харкова та області опублікували того ж дня. Він діятиме до 24 квітня.