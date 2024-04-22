Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць

Суспільство 08:59   22.04.2024
Оксана Горун
Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць

У Харківській області продовжуються обмеження в електропостачанні. Поки харків’яни сидять без світла кілька годин на день, у громадах області шукають нові способи скоротити споживання електрики.

“Друзі, відсьогодні у громаді не вмикатимуть вуличне освітлення. Сподіваємося, це тимчасово. Рішення обумовлене складною ситуацією в енергосистемі. Будьте заощадливими”, – повідомили вранці 22 квітня на офіційній сторінці Близнюківської сільради у фейсбуці.

19 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині зберігається дефіцит електроенергії для приблизно 250 тисяч абонентів. У регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, проте іноді мережі не витримують, тому застосовують ще й аварійні відключення. Новий графік погодинних відключень для Харкова та області опублікували того ж дня. Він діятиме до 24 квітня.

Читайте також: Чому Харкову електрики не вистачає, але нею ділилися із Польщею: пояснення

Автор: Оксана Горун
Популярно
Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць
Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць
22.04.2024, 08:59
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
На Харківщині утворилися борги із зарплат у співробітників теплоенерго
На Харківщині утворилися борги із зарплат у співробітників теплоенерго
22.04.2024, 08:44
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
22.04.2024, 08:05
Головні новини Харкова 22 квітня: наслідки удару по Харкову, фронт
Головні новини Харкова 22 квітня: наслідки удару по Харкову, фронт
22.04.2024, 08:10
РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW
РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW
22.04.2024, 07:41

Новини за темою:

17:05
Прем’єра у Близнюках. На Харківщині показали стрічку з Венеціанського фесту
22:18
Відпочити від негативу: гарбузова алея з’явилася в селищі на Харківщині

Ви читали новину: «Бракує електрики: громада Харківщини відмовилася від освітлення вулиць»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжуються обмеження в електропостачанні. Поки харків’яни сидять без світла кілька годин на день, у громадах області шукають нові способи скоротити споживання електрики".