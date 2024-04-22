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У Харкові вранці запровадили додаткові обмеження електроенергії – обленерго

Суспільство 10:09   22.04.2024
Оксана Горун
У Харкові вранці запровадили додаткові обмеження електроенергії – обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Харківобленерго повідомляє, що обмеження запровадив диспетчерський центр НЕК “Укренерго” через зростання споживання електрики в наслідок похолодання.

“Зранку у Харкові та Харківській області окрім погодинних графіків відключення електроенергії регіональним диспетчерським центром НЕК “Укренерго” введено додаткові обмеження через збільшення споживання внаслідок погодних умов”, – повідомила пресслужба Харківобленерго.

Енергетики звернулися до харків’ян із проханням не включати одночасно кілька потужних електроприладів, особливо вранці та ввечері. А також економити електроенергію.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомляє, що обмеження запровадив диспетчерський центр НЕК “Укренерго” через зростання споживання електрики в наслідок похолодання".