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У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах

Події 16:14   22.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах

Про удари по Дергачах повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«Окупанти завдають ударів по місту! Перебувайте в укриттях!» – закликав Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 16:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удари по Дергачах повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.".