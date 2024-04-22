Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
По Харкову та трьох населених пунктах області завдали ударів військові РФ протягом останньої години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
– у Харкові окупанти цілили в об’єкт критичної інфраструктури;
– у Вовчанську керована авіабомба влучила в територію недіючого м’ясокомбінату;
– у селі Слобожанське Харківського району було влучання у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється;
– у Дергачах також удар був по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих.
По околицях Дергачів ворог ударив двома КАБами, уточнює голова МВА Вячеслав Задоренко. Одна з бомб влучила у відкриту територію, друга – у районі приватної забудови.
За даними начальника Харківського військового гарнізону, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, по Харкову, Дергачах, Вовчанську та Слобожанському військові РФ завдали авіаударів керованими боєприпасами. Зафіксовані влучання в освітній заклад в одному з міст та інші цивільні об’єкти.
Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Дергачі, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 17:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову та трьох населених пунктах області завдали ударів військові РФ протягом останньої години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".