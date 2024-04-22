Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов

По Харкову та трьох населених пунктах області завдали ударів військові РФ протягом останньої години, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

– у Харкові окупанти цілили в об’єкт критичної інфраструктури;

– у Вовчанську керована авіабомба влучила в територію недіючого м’ясокомбінату;

– у селі Слобожанське Харківського району було влучання у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється;

– у Дергачах також удар був по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих.

По околицях Дергачів ворог ударив двома КАБами, уточнює голова МВА Вячеслав Задоренко. Одна з бомб влучила у відкриту територію, друга – у районі приватної забудови.

За даними начальника Харківського військового гарнізону, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, по Харкову, Дергачах, Вовчанську та Слобожанському військові РФ завдали авіаударів керованими боєприпасами. Зафіксовані влучання в освітній заклад в одному з міст та інші цивільні об’єкти.

Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту.