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Вибухи знову було чутно в Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Події 22:23   22.04.2024
Олена Нагорна
Вибухи знову було чутно в Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Близько 22:20 у Харкові було чутно кілька вибухів. 

Цей факт констатував мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:14.

Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окрім Харкова та Дергачів протягом години ударів зазнали Вовчанськ та село Слобожанське Харківського району.

О 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:20 у Харкові було чутно кілька вибухів".