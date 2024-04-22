Удар по вежі в Харкові: телесигнал відновлюють, які є альтернативи
Роботи з відновлення телевізійного мовлення після ворожого удару по телевежі у Харкові ще ведуться, водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується, повідомляють у Держспецзв’язку.
“На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі”, – пояснюють у відомстві.
Також харків’яни мають доступ до інформації через “Дія.Радіо” та “Дія.ТѴ”, нагадали в телеграм-каналі Єдиного порталу державних послуг.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав о 16:37. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вышка, радио, сигнал, телевидение, телевышка, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з відновлення телевізійного мовлення після ворожого удару по телевежі у Харкові ще ведуться, водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується".