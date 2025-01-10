Яким сумним досвідом готовий поділитися Харків з іншими містами – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що розробили у місті для оперативного ліквідування наслідків ударів, зокрема «прильотів» КАБ.

«Ми маємо такий сумний досвід. Які напрацювання у нас є: ми створили ситуаційний центр – по типу американського 911. В цьому ситуаційному центрі ми бачимо все, що трапляється, які «прильоти» є, в які райони міста, в які домівки. Ми зібрали всі відповідні служби, які відпрацьовують дії у цьому ситуаційному центрі. Ми сьогодні за 5-6 хвилин можемо опинитися там, де був «приліт», – зазначив мер.

Також, у Харкові відпрацьована повністю система координації, додав Терехов. Всі служби оснащені системами радіостанції, щоб мати зв’язок між собою.

«У нас є відпрацьований алгоритм і ми можемо поділитися з усіма містами, щоб всі розуміли як діяти в тій чи іншій ситуації. Крім цього, ми обладнали спеціальний автобус, щоб він виїжджав і там люди можуть розміщуватись, там завжди є гарячі напої, там можна перечекати, завжди там є електроенергія, зв’язок», – сказав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»