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Каким печальным опытом готов поделиться Харьков с другими городами – Терехов

Общество 12:57   10.01.2025
Виктория Яковенко
Каким печальным опытом готов поделиться Харьков с другими городами – Терехов Фото: ХОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что разработали в городе для оперативного ликвидирования последствий ударов, в том числе «прилетов» КАБ.

«У нас такой печальный опыт. Какие наработки у нас есть: мы создали ситуационный центр – по типу американского 911. В этом ситуационном центре мы видим все, что случается, какие «прилеты» есть, в какие районы города, в какие дома. Мы собрали все соответствующие службы, которые работают в этом ситуационном центре. Мы сегодня за 5-6 минут можем оказаться там, где был «прилет», — отметил мэр.

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Также в Харькове отработана полностью система координации, добавил Терехов. Все службы оснащены радиостанциями, чтобы иметь связь между собой.

«У нас есть отработанный алгоритм и мы можем поделиться со всеми городами, чтобы все понимали, как действовать в той или иной ситуации. Кроме этого, мы оборудовали специальный автобус, чтобы он выезжал и там люди могут размещаться, там всегда есть горячие напитки, там можно переждать, всегда там есть электроэнергия, связь», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 12:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что разработали в городе для оперативного ликвидирования последствий ударов, в том числе «прилетов» КАБ.".