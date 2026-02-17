Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня начинается празднование Китайского нового года. Кроме того, это второй день Масленицы, который называется «Заигрыши». 17 февраля 1600 года сожгли Джордано Бруно. В 1673-м прямо на сцене умер Мольер. В 1863-м в Женеве основали Международный комитет помощи раненым – будущий Красный Крест. В 1864-м впервые в истории в бою успешно применили подлодку. В 1892-м родился будущий глава УГКЦ Иосиф Слепой. В 1947-м радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз. В 1992-м в Италии произошел первый арест, с которого началась масштабная операция против мафии «Чистые руки». В 1999-м Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с Павла Лазаренко. В 2024-м командование ВСУ заявило о выводе украинских сил из Авдеевки.
Праздники и памятные даты 17 февраля
17 февраля в мире – День спонтанного проявления доброты.
Сегодня – второй день Масленицы, который называется «Заигрыши». Обычно в этот день украинцы устраивали смотрины, чтобы успеть посватать детей до начала Великого поста.
В 2026 году 17 февраля начинается празднование Китайского нового года.
Сегодня: Всемирный день устойчивости туризма, День кота в Европе, Всемирный день человеческого духа, Всемирный день капусты.
17 февраля в истории
17 февраля 1600 года в Риме на Кампо де Фьори по решению суда сожгли Джордано Бруно. Подробнее.
17 февраля 1673 года в Париже на сцене во время спектакля «Мнимый больной» умер Мольер. Подробнее.
17 февраля 1863 года в Женеве состоялось первое заседание Международного комитета помощи раненым. В будущем он превратился в Международный комитет Красного Креста. Подробнее.
17 февраля 1864 года впервые в истории в бою успешно применили подлодку. Подробнее.
17 февраля 1892 года родился будущий глава УГКЦ, блаженнейший Иосиф Слипый. Подробнее.
17 февраля 1947 года радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз – на русском языке.
«В задачу русскоязычной редакции входило объективное и беспристрастное освещение информации, которая не была доступна населению за «железным занавесом», – пишет об этом в ретроспективном материале «Голос Америки». — В СССР «глушить» радиостанцию «Голос Америки» начали уже через год после ее выхода в эфир – в 1948-м. Политологи сходятся во мнении, что процесс «глушения» стал лакмусовой бумажкой американо-советских отношений. «Глушение» продолжалось вплоть до некоторого потепления отношений Москвы и Вашингтона в 1963 году. (Исключением был небольшой период в 1959-м, во время официального визита Никиты Хрущева в США). В 1968-м, после советского вторжения в Чехословакию, «глушилки» заработали с новой силой. Затем «помехи в эфире» ослабли в 1975-м году, перед Совещанием в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Глушение» возобновилось в полную силу после ввода советских войск в Афганистан в 1979-м и продолжалось вплоть до горбачевской перестройки. Основанием для прекращения спецпомех стало специальное постановление ЦК КПСС в 1986-м».
«Голос Америки» говорил не только о политике. Были религиозные и культурные программы, транслировали музыку, рассказывали о литературе, кино и спорте.
«Музыка играла все большую роль. Американские наблюдатели обнаружили, что аппетит советского народа к американской музыке, особенно джазу, был почти ненасытным», – отмечает проект History.
После распада СССР объемы вещания этой службы «Голоса Америки» значительно сократили. Со временем она перешла в интернет-формат.
17 февраля 1992 года в Италии арестовали директора муниципального дома для престарелых Марио Кьеза — члена Итальянской социалистической партии. Его обвиняли в получении взятки при распределении подрядов. Этот арест вошел в историю, поскольку положил начало операции «Чистые руки», ставшей настоящей «охотой» на итальянскую мафию. Подробнее.
17 февраля 1999 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с известнейшего украинского премьера-коррупционера – Павла Лазаренко. Подробнее.
17 февраля 2024 года Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки. Подробнее.
Церковный праздник 17 февраля
17 февраля чтят память великомученика Феодора Тирона. Подробнее.
Народные приметы
Если на озерах и реках начал таять лед, скоро наступит весна.
Если у елки ветки сгибаются вниз, то скоро пойдет снег, а если загнуты вверх, то погода будет теплой и ясной.
Что нельзя делать 17 февраля
Нельзя подходить близко к незнакомым собакам.
Нельзя дразнить собак, кричать на них или размахивать руками рядом.
Нельзя ходить в лес.
