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Захват Авдеевки не принесет войскам РФ значимых преимуществ — ISW

Происшествия 11:55   17.02.2024
Оксана Горун
Захват Авдеевки не принесет войскам РФ значимых преимуществ — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что войска РФ в попытках помешать организованному выводу ВСУ из Авдеевки понесут значительные потери.

«Украинские войска начали вывод войск из Авдеевки, а российские силы, похоже, сосредоточены на том, чтобы усложнить или предотвратить полный вывод украинских войск», — отметили в аналитики в актуальном обзоре.

Об отводе войск на более выгодные оборонительные позиции накануне заявил Главком ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что главная ценность — жизни украинских военнослужащих.

В отличие от Сырского, командование ВС РФ жизнями своих военнослужащих традиционно не обеспокоено. Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский подчеркнул, что россияне в Авдеевке наступают по трупам своих побратимов.

В Институте изучения войны констатируют: цель такого самоубийственного наступления россиян — попытаться усложнить вывод украинских войск.

«Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перебрасывают в этот район подкрепления, чтобы стабилизировать ситуацию и еще больше ослабить атакующие российские силы. Обычной практикой является ввод подкреплений в качестве принимающих сил, которые могут позволить отходящим частям восстановиться за подготовленными оборонительными позициями. Российские источники утверждают, что украинские войска выводятся массово и что вывод украинских войск становится все более хаотичным и дорогостоящим. Однако ISW не обнаружил каких-либо визуальных свидетельств крупного или хаотичного вывода украинских войск, а сохраняющиеся незначительные темпы продвижения россиян в Авдеевке и вокруг нее позволяют предположить, что украинские силы в настоящее время проводят относительно контролируемый вывод войск из Авдеевки», — прокомментировали происходящее эксперты.

Они также опровергли заявления россиян, рассказывающих о готовящемся «окружении ВСУ». Те заявили, что российские позиции на западной окраине и юге Авдеевки разделает всего немногим более километра. По данным ISW, это расстояние — примерно 3,5 км.

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«Украинским силам, возможно, придется провести контратаки для организованного вывода войск из Авдеевки, а усилия России по усложнению или предотвращению вывода украинских сил могут стать все более истощающими. Украинским силам, возможно, придется стабилизировать линию фронта, контратакуя в районе, где российские войска пытаются замкнуть окружение украинских сил в Авдеевке, чтобы провести организованный отход», — считают аналитики.

При этом они отмечают: «украинские контратаки, прикрывающие вывод украинских войск, скорее всего, приведут к дальнейшим потерям России. Российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям, к которым отходят украинские войска, и, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать эти украинские позиции в лоб в открытом поле».

По мнению экспертов Института изучения войны, российские войска так отчаянно стремятся затруднить вывод ВСУ из Авдеевки «в надежде нанести оперативные значимые потери украинским силам в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не принесет каких-либо значимых в оперативном отношении преимуществ или возможностей для существенного в оперативном отношении наступления».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что войска РФ в попытках помешать организованному выводу ВСУ из Авдеевки понесут значительные потери".