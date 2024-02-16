Что происходит в Авдеевке: данные ВСУ, ISW и Машовца
Оборонительная операция в Авдеевке продолжается, заявил ночью командующий ОСГВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. Аналитики ISW и «Информационного сопротивления» считают, что защитники Украины покинут город.
«По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая, — завил Тарнавский в посте, который разместил в 01:02 ночи 16 февраля. — Упорные бои идут в черте города. Наши войска применяют все силы и средства для сдерживания врага».
Он отметил, что подразделения, которые обороняют город, усиливают, проводится маневр на направлениях, оказавшихся под угрозой. Защитники Авдеевки получили дополнительные боеприпасы.
«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — дополнил командующий ОСГВ «Таврия». И при этом подчеркнул: «мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата».
По словам Тарнавского, Авдеевская оборонительная операция продолжается.
Украинский военный аналитик Константин Машовец пришел к выводу, что «ВСУ покинут город на протяжении ближайших суток». При этом и выход потребует усилий от защитников Авдеевки: необходимо будет удерживать рубежи, пока все военнослужащие покинут город.
«На данный момент, украинские войска оставили наиболее проблемные позиции и рубежи для дальнейшей защиты города, где им реально угрожало окружение и отличие от основных сил — позиция «Зенит» и Донецкая фильтровальная станция (ДФС)… Однако территорию восточнее железной дороги между железнодорожной станцией «Авдеевка» и ул. Тургенева ВСУ все еще продолжают удерживать (очевидно, для обеспечения дальнейшего планомерного и организованного отхода своих подразделений)», — отметил Машовец.
По его мнению, командование противника уже установило, что подразделения ВСУ отходят с ряда позиций и «в ближайшее время попытается помешать им продолжить этот процесс организованно и поэтапно».
Подобную оценку ситуации в Авдеевке дает и Институт изучения войны (ISW).
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«Российские войска проводят тактический обход через Авдеевку, что может создать условия, которые вынудят украинские войска отойти со своих позиций в населенном пункте. Украинские силы еще не полностью вышли и продолжают мешать российским силам добиваться более значительных успехов, чем нынешние постепенные наступления России», — констатируют аналитики ISW.
Захват россиянами отдельных украинских позиций в Авдеевке подтверждают кадры с геолокацией.
«Российские силы, возможно, смогут завершить окружение некоторых украинских сил, если украинские силы не отойдут или не проведут успешные контратаки», — предупредили в Институте изучения войны.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: isw, авдеевка, война, ВСУ, Машовець, наступ, наступление, оборона, Тарнавский;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оборонительная операция в Авдеевке продолжается, заявил ночью командующий ОСГВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. Аналитики ISW и «Информационного сопротивления» считают, что защитники Украины покинут город".