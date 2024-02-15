Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец

Части и подразделения с Купянского направления частично перекидывают на Лиманское, а оттуда — под Авдеевку. Подробности движения оккупантов сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Командование противника заканчивает перегруппировку своих сил и средств на Купянском и Лиманском направлениях», — написал Машовец в обзоре 15 февраля.

В частности, штурмовиков 3-й мотострелковой дивизии перекинули в район села Житловка в районе Кременной. По мнению Машовца, это говорит о намерении россиян наращивать усилия по направлению на село Терны (в Донецкой области у границы с Луганской). Также с Купянского направления, по оценкам Машовца, в оперативное подчинение командира 144-й российской мотострелковой дивизии перекинут штурмовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

«После окончания перегруппировки в полосе наступления 47-й танковой дивизии (тд) и введения в бой подразделений 2-й мсд 1-й гв.ТА, противник возобновил атакующие и штурмовые действия в районе с. Табаевка, однако пока безрезультатно для себя», — отметил Машовец.

В целом же подразделения 47-й танковой дивизии с Купянского направления двигаются на Лиманское, отметил военный обозреватель.

«Вероятно, для высвобождения частей и подразделений 90-й танковой дивизии (тд). Предполагается, что противник, в свою очередь, сосредоточит полностью всю 90-ю тд на Авдеевском направлении», — пояснил он.

Такие перемещения сил и средств под Авдеевку вместе со стремлением командования РФ продолжать одновременно наступать и на Купянском, и на Лиманском направлении потребуют вводить резервы, считает Машовец.

«Напомню в обеих группировках войск (ГВ) противника, занимающихся этим «неблагодарным» делом — «Запад» и «Центр», в так называемом «резерве первой очереди» находятся — всего семь мотострелковых полков, преимущественно — территориальных войск (мсп ТрВ), и один отдельный мотострелковый батальон — мсб. Вполне возможно, что в ближайшее время мы сможем, по крайней мере, какую-то часть этого резерва увидеть уже в «первой линии», — прогнозирует обозреватель.