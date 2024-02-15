Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец

Происшествия 09:36   15.02.2024
Оксана Горун
Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец Фото: sprotyv.info

Части и подразделения с Купянского направления частично перекидывают на Лиманское, а оттуда — под Авдеевку. Подробности движения оккупантов сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Командование противника заканчивает перегруппировку своих сил и средств на Купянском и Лиманском направлениях», — написал Машовец в обзоре 15 февраля.

В частности, штурмовиков 3-й мотострелковой дивизии перекинули в район села Житловка в районе Кременной.  По мнению Машовца, это говорит о намерении россиян наращивать усилия по направлению на село Терны (в Донецкой области у границы с Луганской). Также с Купянского направления, по оценкам Машовца, в оперативное подчинение командира 144-й российской мотострелковой дивизии перекинут штурмовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

«После окончания перегруппировки в полосе наступления 47-й танковой дивизии (тд) и введения в бой подразделений 2-й мсд 1-й гв.ТА, противник возобновил атакующие и штурмовые действия в районе с. Табаевка, однако пока безрезультатно для себя», — отметил Машовец.

В целом же  подразделения 47-й танковой дивизии с Купянского направления двигаются на Лиманское, отметил военный обозреватель.

«Вероятно, для высвобождения частей и подразделений 90-й танковой дивизии (тд). Предполагается, что противник, в свою очередь, сосредоточит полностью всю 90-ю тд на Авдеевском направлении», — пояснил он.

Читайте также: ISW оценил, зачем россияне перекинули “Росгвардию” к границам Харьковщины

Такие перемещения сил и средств под Авдеевку вместе со стремлением командования РФ продолжать одновременно наступать и на Купянском, и на Лиманском направлении потребуют вводить резервы, считает Машовец.

«Напомню в обеих группировках войск (ГВ) противника, занимающихся этим «неблагодарным» делом — «Запад» и «Центр», в так называемом «резерве первой очереди» находятся — всего семь мотострелковых полков, преимущественно — территориальных войск (мсп ТрВ), и один отдельный мотострелковый батальон — мсб. Вполне возможно, что в ближайшее время мы сможем, по крайней мере, какую-то часть этого резерва увидеть уже в «первой линии», — прогнозирует обозреватель.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15.02: уже пять погибших: 4 в Бурлуке и 1 в Чугуеве
Главные новости Харькова 15.02: уже пять погибших: 4 в Бурлуке и 1 в Чугуеве
15.02.2024, 10:15
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
15.02.2024, 07:54
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
14.02.2024, 21:15
Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
Повестку пленному харьковчанину прислал РТЦК
15.02.2024, 08:53
Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец
Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец
15.02.2024, 09:36
Харьковские гвардейцы уничтожили группу «кадыровцев» (видео)
Харьковские гвардейцы уничтожили группу «кадыровцев» (видео)
15.02.2024, 10:32

Новости по теме:

09:36
Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец
07:54
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
07:28
На Харьковщине отбили атаку армии РФ — Генштаб
18:38
США отвергли предложение Путина заморозить войну в Украине – Reuters
09:06
Главком ВСУ и Министр обороны Украины побывали на Купянском направлении

Вы читали новость: «Россияне заканчивают перегруппировку на Купянском направлении — Машовец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Части и подразделения с Купянского направления частично перекидывают на Лиманское, а оттуда — под Авдеевку. Подробности движения оккупантов сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".