Как россияне бегут из Сирии — подробности от ГУР
ВС РФ задействовали караван военно-транспортных самолетов, на которые срочно грузится контингент в Сирии. Вылеты запланированы с военной авиабазы «Хмеймим».
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с российской базы в Сирии запланированы рейсы самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам до аэродромов «Ульяновск», «Чкаловский» и «Приволжский». Ретироваться будут и по морю.
«Государство-агрессор привлекает дополнительные объекты флота: в частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз «Sparta II» и большой десантный корабль «Александр Шабалин». Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота россии «александр отраковский» и «иван грен». В операции «сирийское отступление» также принимают участие вражеские фрегаты «адмирал горшков» и «адмирал головка», — пишет пресс-служба ГУР.
По данным украинских разведчиков, россияне экстренно демонтируют свое оборудование в порту Тартуса. Туда же стянули спецназ который должен прикрывать бегство ВС РФ. В ГУР предполагают, что россияне рассчитывают на договоренности с повстанцами, которые пришли к власти в Сирии. В связи с этим пропагандисты и официальные лица РФ резко прекратили называть противников Асада террористами и боевиками (теперь это «вооруженная оппозиция»).
«Среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение ― московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в том числе их организационной несостоятельностью. Одна из военных баз с российскими военными находится в осаде», — информирует украинская разведка.
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Напомним, после молниеносного наступления повстанцев в Сирии, которое длилось всего 11 дней, пал режим диктатора Башара Асада. Боевики захватили столицу страны Дамаск. По всей стране валят памятники беглому президенту и его отцу. В соцсетях появились слухи о том, что самолет с Асадом на борту разбился, однако росСМИ, ссылаясь на источники в Кремле, информируют, что диктатор с семьей все же прибыл в Москву, где ему предоставили убежище, «исходя из соображений гуманитарного характера». ГУР также подтверждал информацию о том, что Асад все же жив, а «падение самолета» было уловкой, придуманной россиянами.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: ВС РФ, отступление, побег, Сирия;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ задействовали караван военно-транспортных самолетов, на которые срочно грузится контингент в Сирии. Вылеты запланированы с военной авиабазы «Хмеймим»".