Як росіяни тікають із Сирії – подробиці від ГУР

ЗС РФ залучили караван військово-транспортних літаків, на які терміново вантажиться контингент у Сирії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, з російської бази в Сирії заплановані рейси літаків Ан-124 та Іл-76МД маршрутами до аеродромів “Ульяновск”, “Чкаловский” і “Приволжский”. Відступатимуть і морем.

“Держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті балтійск наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж “Sparta II” та великий десантний корабель “алєксандр шабалін”. Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту росії “алєксандр отраковскій” та “іван ґрєн”. В операції “сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “адмірал ґоршков” та “адмірал ґоловко“, – пише пресслужба ГУР.

За даними українських розвідників, росіяни терміново демонтують своє обладнання в порту Тартуса. Туди ж стягнули спецпідрозділи, які повинні прикривати втечу ЗС РФ. У ГУР припускають, що росіяни розраховують на домовленості з повстанцями, які захопили владу в Сирії. У зв’язку з цим пропагандисти та офіційні особи РФ різко припинили називати противників Асада терористами та бойовиками (тепер це “озброєна опозиція”).

“Серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення ― московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями та командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі”, — інформує українська розвідка.

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Нагадаємо, після блискавичного наступу повстанців у Сирії, який тривав лише 11 днів, пав режим диктатора Башара Асада. Бойовики захопили столицю країни Дамаск. По всій країні валять пам’ятники президентові та його батькові. У соцмережах з’явилися чутки про те, що літак з Асадом на борту розбився, проте росЗМІ, посилаючись на джерела в Кремлі, інформують, що диктатор із сім’єю все ж таки прибув до Москви, де йому надали притулок, “виходячи з міркувань гуманітарного характеру”. ГУР також підтверджував інформацію про те, що Асад все ж таки живий, а “падіння літака” було вивертом, придуманим росіянами.