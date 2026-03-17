Live

Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ

Суспільство 14:34   17.03.2026
Вікторія Яковенко
Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіків, які, за даними слідства, розробили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що мешканці Запорізької області під виглядом юридичних консультацій щодо оформлення документів для нібито законного перетину кордону продавали послуги з втечі з України. “Клієнтів” шукали через оголошення в інтернеті.

“Саме на таку “рекламу” у січні натрапив мешканець Харкова. Ділків офіційні процедури не цікавили: один із них запевнив чоловіка, що єдиний можливий спосіб покинути країну — перетнути кордон поза пунктами пропуску”, – зазначили правоохоронці.

Вартість такого “трансферу” коштувала 20 тисяч євро. Спочатку оплату вимагали на криптогаманець, але згодом погодилися на готівку, з’ясували у прокуратурі.

“За визначеним планом, чоловіка спочатку мали відвезти до Мукачева, звідки починався піший маршрут. “Клієнта” попередили, щоб мав при собі рукавиці для подолання парканів із колючим дротом. Пізніше повідомили, що доведеться пливти через річку, для чого обіцяли видати гідрокостюм”, – кажуть правоохоронці.

У Департаменті внутрішньої безпеки НПУ зазначили, що своїх “клієнтів” фігуранти обробляли довго: постійними дзвінками, систематичними розповідями про велику кількість успішних переходів та буцімто гарними стосунками із прикордонниками.

“За словами зловмисників єдиний невдалий кейс у їхній “робочій” схемі трапився лише раз і через відмову “клієнта” в останній момент перетинати кордон”, – розповіли у Нацполіції.

У прокуратурі інформують: вже у березні у селищі Рогань “замовник” зустрівся з іншим учасником схеми, який мав довезти його до Харкова для пересадки до іншого авто.

“У центрі Харкова групу зустрів третій ділок — громадянин рф, якому “клієнт” передав обумовлену суму коштів. Одразу після цього правоохоронці затримали двох спільників”, – заявили правоохоронці.

Чоловікам вручили підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для повідомлення про підозру третьому ймовірному спільнику — він перебуває за кордоном.

Читайте також: До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини

Популярно
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹
17.03.2026, 15:17
17.03.2026, 14:34
Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ
17.03.2026, 14:34
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Яка ситуація з підтопленнями на Харківщині – оперативна інформація ДСНС
Яка ситуація з підтопленнями на Харківщині – оперативна інформація ДСНС
17.03.2026, 14:10
Що з цінами на Харківщині: овочі подорожчали, м’ясо впало в ціні (статистика)
Що з цінами на Харківщині: овочі подорожчали, м’ясо впало в ціні (статистика)
17.03.2026, 13:42
П’ять лічильників тепла вкрали у Харкові: які наслідки для жителів (відео)
П’ять лічильників тепла вкрали у Харкові: які наслідки для жителів (відео)
17.03.2026, 12:34

Новини за темою:

17.03.2026
Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ
17.03.2026
Яка ситуація з підтопленнями на Харківщині – оперативна інформація ДСНС
17.03.2026
Низка будинків у Харкові залишиться без газу в середу: адреси
17.03.2026
П’ять лічильників тепла вкрали у Харкові: які наслідки для жителів (відео)
17.03.2026
У в’язницю відправили держвиконавця у Харкові: його піймали на хабарі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 14:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіків, які, за даними слідства, розробили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.".