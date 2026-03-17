Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіків, які, за даними слідства, розробили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що мешканці Запорізької області під виглядом юридичних консультацій щодо оформлення документів для нібито законного перетину кордону продавали послуги з втечі з України. “Клієнтів” шукали через оголошення в інтернеті.
“Саме на таку “рекламу” у січні натрапив мешканець Харкова. Ділків офіційні процедури не цікавили: один із них запевнив чоловіка, що єдиний можливий спосіб покинути країну — перетнути кордон поза пунктами пропуску”, – зазначили правоохоронці.
Вартість такого “трансферу” коштувала 20 тисяч євро. Спочатку оплату вимагали на криптогаманець, але згодом погодилися на готівку, з’ясували у прокуратурі.
“За визначеним планом, чоловіка спочатку мали відвезти до Мукачева, звідки починався піший маршрут. “Клієнта” попередили, щоб мав при собі рукавиці для подолання парканів із колючим дротом. Пізніше повідомили, що доведеться пливти через річку, для чого обіцяли видати гідрокостюм”, – кажуть правоохоронці.
У Департаменті внутрішньої безпеки НПУ зазначили, що своїх “клієнтів” фігуранти обробляли довго: постійними дзвінками, систематичними розповідями про велику кількість успішних переходів та буцімто гарними стосунками із прикордонниками.
“За словами зловмисників єдиний невдалий кейс у їхній “робочій” схемі трапився лише раз і через відмову “клієнта” в останній момент перетинати кордон”, – розповіли у Нацполіції.
У прокуратурі інформують: вже у березні у селищі Рогань “замовник” зустрівся з іншим учасником схеми, який мав довезти його до Харкова для пересадки до іншого авто.
“У центрі Харкова групу зустрів третій ділок — громадянин рф, якому “клієнт” передав обумовлену суму коштів. Одразу після цього правоохоронці затримали двох спільників”, – заявили правоохоронці.
Чоловікам вручили підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для повідомлення про підозру третьому ймовірному спільнику — він перебуває за кордоном.
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 14:34;