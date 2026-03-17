Побег за границу за 20 тысяч евро: среди задержанных в Харькове – гражданин РФ

Правоохранители задержали в Харькове мужчин, которые, по данным следствия, разработали схему незаконной переправки военнообязанных через госграницу.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что жители Запорожской области под видом юридических консультаций по оформлению документов для якобы законного пересечения границы продавали услуги по бегству из Украины. «Клиентов» искали через объявления в интернете.

«Именно на такую ​​»рекламу» в январе наткнулся житель Харькова. Делков официальные процедуры не интересовали: один из них заверил мужчину, что единственный возможный способ покинуть страну — пересечь границу вне пунктов пропуска», — отметили правоохранители.

Стоимость такого «трансфера» стоила 20 тысяч евро. Сначала оплату требовали криптокошелек, но впоследствии согласились на наличные, выяснили в прокуратуре.

«По определенному плану, мужчину сначала должны были отвезти в Мукачево, откуда начинался пеший маршрут. «Клиента» предупредили, чтобы имел при себе перчатки для преодоления заборов с колючей проволокой. Позже сообщили, что придется плыть через реку, для чего обещали выдать гидрокостюм», — говорят правоохранители.

В Департаменте внутренней безопасности НПУ отметили, что своих «клиентов» фигуранты обрабатывали долго: постоянными звонками, систематическими рассказами о большом количестве успешных переходов и хорошими отношениями с пограничниками.

«По словам злоумышленников единственный неудачный кейс в их «рабочей» схеме случился только раз и из-за отказа «клиента» в последний момент пересекать границу», — рассказали в Нацполиции.

В прокуратуре информируют: уже в марте в поселке Рогань «заказчик» встретился с другим участником схемы, который должен был довезти его в Харьков для пересадки в другое авто.

«В центре Харькова группу встретил третий делок — гражданин рф, которому «клиент» передал оговоренную сумму средств. Сразу после этого правоохранители задержали двух сообщников», — заявили правоохранители.

Мужчинам вручили подозрение по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ). Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для сообщения о подозрении третьему предполагаемому сообщнику — он находится за границей.