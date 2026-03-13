В Молдову на матрасе: пограничники задержали «путешественника» с Харьковщины
Трое жителей Винницкой и Харьковской областей в возрасте от 25 до 34 лет хотели добраться до Молдовы через Днестр на надувных матрасах, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Как выяснилось, к своему путешествию они готовились заранее: сначала все собрались в Виннице, а уже оттуда, обходя блокпосты, объездными дорогами отправились к границе. Заключительный этап маршрута должен был проходить по воде — через Днестр. Для этого мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты. Однако ночная река, прохладная погода и течение – не лучшие союзники для подобных экспериментов, поэтому мужчины рисковали не только ответственностью перед законом, но и собственным здоровьем и жизнью», – отметили в ГПСУ.
Пограничники Могилев-Подольского отряда отреагировали на подозрительную активность на воде. Военнослужащие вышли на катере и задержали «путешественников» непосредственно во время их заплыва.
Мужчины привлечены к административной ответственности, добавили в ГПСУ.
Напомним, новый уровень услуг для уклонистов в Харькове предлагал делец из Львовской области. По данным областной прокуратуры, он предусмотрел разные способы выезда из Украины: оформление фиктивного трудоустройства, инвалидности или переправку через границу с пересадкой между машиной и автобусом – без выхода на контроль. При этом обещал и подобную процедуру провести по документам легально.
Читайте также: В Харькове задержали экс-сотрудника ТЦК: считают, что помогал уклонистам
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, молдова, пограничники, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Молдову на матрасе: пограничники задержали «путешественника» с Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 12:38;