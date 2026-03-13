В Молдову на матрасе: пограничники задержали «путешественника» с Харьковщины

Трое жителей Винницкой и Харьковской областей в возрасте от 25 до 34 лет хотели добраться до Молдовы через Днестр на надувных матрасах, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Как выяснилось, к своему путешествию они готовились заранее: сначала все собрались в Виннице, а уже оттуда, обходя блокпосты, объездными дорогами отправились к границе. Заключительный этап маршрута должен был проходить по воде — через Днестр. Для этого мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты. Однако ночная река, прохладная погода и течение – не лучшие союзники для подобных экспериментов, поэтому мужчины рисковали не только ответственностью перед законом, но и собственным здоровьем и жизнью», – отметили в ГПСУ.

Пограничники Могилев-Подольского отряда отреагировали на подозрительную активность на воде. Военнослужащие вышли на катере и задержали «путешественников» непосредственно во время их заплыва.

Мужчины привлечены к административной ответственности, добавили в ГПСУ.

Напомним, новый уровень услуг для уклонистов в Харькове предлагал делец из Львовской области. По данным областной прокуратуры, он предусмотрел разные способы выезда из Украины: оформление фиктивного трудоустройства, инвалидности или переправку через границу с пересадкой между машиной и автобусом – без выхода на контроль. При этом обещал и подобную процедуру провести по документам легально.