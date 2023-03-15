Сегодня 15 марта: какой праздник и день в истории

15 марта христиане в Украине чтят память митрополита Киевского и всея Руси Иова (Борецкого). В этот день убили Юлия Цезаря, стартовало строительство Днепрогэса, а в Сирии начались беспорядки, переросшие в многолетнюю кровопролитную войну.

Праздники и памятные даты 15 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день защиты прав потребителей, День Брута или День против измены, Международный день борьбы с полицейской жестокостью и Международный день защиты детенышей тюленей.

15 марта в истории

15 марта 44 г. до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря – в день последнего заседания Сената перед запланированным отъездом императора в парфянский поход.

Сюжет убийства и фраза «И ты, Брут» настолько популярны в литературных и киносюжетах, что вряд ли нуждаются в дополнительном напоминании. Отметим, что Цезарь был одним из величайших (хотя и неоднозначных) персонажей древней истории. Он радикально расширил Римское государство, присоединив к нему Галлию (будущую Францию), западный берег Рейна и часть Британии. При Цезаре политическая система Рима постепенно перешла от демократии к диктатуре, за что собственно Гай Юлий и поплатился жизнью. Также именно от имени Юлия Цезаря произошли титулы император, кайзер и царь, а еще — название седьмого месяца года на многих языках мира (July).

15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал «бесконечный лифт» или «лестницу, двигающуюся для транспорта людей». То есть, первый эскалатор. Прототипом для эскалатора стал производственный конвейер. Уже в 1986 году эскалатор появился в Кони-Айленде в Нью-Йорке. А на всемирной выставке в Париже в 1900 году представили уже 29 «бесконечных лифтов» разной конструкции. Поскольку конструкции вызывали у посетителей неоднозначные ощущения, храбрецов поощряли испытать эскалаторы, наливая тем, кто поднимется так наверх, по рюмке бренди. Чтобы доказать посетителям безопасность эскалатора, целый день на нем вверх-вниз ездил одноногий инвалид с деревянным протезом.

15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.

15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – Днепрогэс.

Для «электрификации всей страны» затопили более 50 населенных пунктов. Первый гидроагрегат ввели в эксплуатацию 10 октября 1932 года. В 1939 году уже работали 9 гидроагрегатов. Общая мощность станции составила 560 тыс. кВт. Что характерно – абсолютное большинство оборудования на ГЭС было американского производства. А технический надзор за возведением Днепрогэса осуществлял полковник Хью Линкольн Купер из инженерного корпуса США. Во время Второй мировой войны Днепрогэс взрывали дважды: в 1941 это сделали отступающие советские войска, в 1943-м — немецкие (правда, не настолько разрушительно, как планировали). После этого ГЭС на Днепре пережила восстановление и несколько реконструкций. Очередная была запланирована на 2022 год.

15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом длительной и кровавой войны. На тот момент партия Баас единолично правила Сирией уже около полувека. А Асады (сначала отец — Хафез аль-Асад, а потом сын Башар аль-Асад) были неизменными президентами страны, начиная с 1970-го. На волне Арабской весны и успешных революций в Египте и Тунисе протестные настроения стали нарастать и в Сирии. Первые акции начались с января 2011 года, однако они были единичными: отдельные демонстрации, призывы в соцсетях, даже акт самосожжения. 6 марта в городе Дара арестовали детей – мальчиков – за то, что они писали на стенах: «Люди стремятся к свержению режима». На следующий день 13 политических заключенных объявили голодовку в знак протеста против политических арестов и преследований. Через три дня к протестной голодовке присоединились десятки сирийских курдов. А постоянный оппонент Башара Асада – его двоюродный брат Рибаль аль-Асад, заявил, что пора Сирии присоединиться к Арабской весне.

15 марта начались массовые демонстрации в крупных городах Сирии. Люди кричали: «Революция началась!» Начались первые столкновения с полицией. Протесты распространялись. Для их подавления правительство начало применять танки и снайперов. В особо неспокойных областях людям отключали электричество и воду, даже конфисковывали продукты. Армия осадила мятежные города. Однако среди военных не было единства в отношении к событиям. Началось дезертирство. И с лета 2011 бывшие военные и перебежчики сформировали Свободную сирийскую армию. Восстание перешло на уровень гражданской войны. Практически с самого начала войны режиму Асада взялись помогать РФ и Иран. В первые годы РФ помогала оружием (по крайней мере официально «ихтамнебыло»), а начиная с 2015 года, обнадеженный вялой реакцией мира на захват Крыма Путин обратился в свой совет федерации за разрешением использовать войска за границей. И, конечно, разрешение получил. Среди них предусмотрено использование военно-воздушных сил в Сирии.

С тех пор российская армия методично нарушала в Сирии все конвенции и законы ведения войны, уничтожая гражданские объекты, мирное население и превращая в руины целые города.

Церковный праздник 15 марта

15 марта христиане чтят память священномученика Феодота, епископа Киринейского. Православная церковь Украины также чествует святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

Священномученик Феодот был епископом города Киринея на Кипре. Во время гонения на христиан Ликиния Феодот продолжал проповедовать христианскую веру. Наместник Кипра Савин приказал разыскать и привести епископа Феодота в суд. Феодот, узнав об этом приказе, сам пришел к наместнику, не дожидаясь конвоя. Наместник приказал избивать святого без пощады, подвесить на дереве, резать, а затем отвести в тюрьму. Через пять дней святого снова привели к наместнику, который думал, что Феодот после пыток отречется от Христа. Но этого не вышло. Поэтому епископа подвергли новым пыткам. Многие свидетели страданий мученика, пораженные его силой, поверили в Христа. Узнав об этом, Савин приказал прекратить пытки и заключить в тюрьму святого. К тому времени Константин Великий даровал свободу вероисповедания всем христианам, среди прочих он освободил и Феодота. Епископ вернулся в Киринею, продолжил служение епископом и умер мирно – около 326 года.

Святитель Иов (Борецкий) был митрополитом Киевским и всея Руси в 1620-1631 годах. Рукоположил Иова на митрополита в 1620 году Иерусалимский Патриарх Феофан. Митрополит Киевский активно развивал образование, основал Киевскую братскую школу и всю свою деятельность направлял на сохранение украинской идентичности в политике и церковных делах. Умирая, Борецкий передал опеку над образовательными делами «преосвященнейшему в Боге отцу Петру Могиле». В 2008 году поместный Собор УПЦ (КП) благословил присоединение святителя Иова (Борецкого) к лику святых и постановил считать днем памяти дату упокоения – 15 марта.

Народные приметы

Погода 15 марта показывает, каким будет июль.

Если в этот день идет снег, то потепления скоро ждать не стоит.

Если идет дождь – лето будет сырым.

Что нельзя делать 15 марта

Не рекомендуется ссориться и злословить.

Лучше не пить алкоголь.