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Наступают по трупам, преимущество в снарядах 10 к 1 — Тарнавский об Авдеевке

Происшествия 07:37   17.02.2024
Оксана Горун
Наступают по трупам, преимущество в снарядах 10 к 1 — Тарнавский об Авдеевке Иллюстрация: карта DeepState

Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции».

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — написал Тарнавский в 02:15 ночи 17 февраля.

Отход подтвердил и командир Третьей ОШБр Андрей Билецкий. Бригаду перебросили в Авдеевку в самый тяжелый момент боев.

«Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», – такое официальное заявление Билецкого опубликовали в telegram бригады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции»".