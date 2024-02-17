Наступают по трупам, преимущество в снарядах 10 к 1 — Тарнавский об Авдеевке
Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции».
«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — написал Тарнавский в 02:15 ночи 17 февраля.
Отход подтвердил и командир Третьей ОШБр Андрей Билецкий. Бригаду перебросили в Авдеевку в самый тяжелый момент боев.
«Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», – такое официальное заявление Билецкого опубликовали в telegram бригады.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авдеевка, война, отступление, Тарнавский;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции»".