Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку
Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив про вихід ЗСУ з Авдіївки “на заздалегідь підготовлені позиції”.
“Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах“, – написав Тарнавський о 02:15 ночі 17 лютого.
Відхід підтвердив і командир Третьої ОШБр Андрій Білецький. Бригаду перекинули до Авдіївки у найважчий момент боїв.
“Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває”, – таку офіційну заяву Білецького опублікували в телеграмі бригади.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: авдеевка, війна, отступление, Тарнавский;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив про вихід ЗСУ з Авдіївки “на заздалегідь підготовлені позиції”".