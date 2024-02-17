Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку

Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив про вихід ЗСУ з Авдіївки “на заздалегідь підготовлені позиції”.

“Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах“, – написав Тарнавський о 02:15 ночі 17 лютого.

Відхід підтвердив і командир Третьої ОШБр Андрій Білецький. Бригаду перекинули до Авдіївки у найважчий момент боїв.

“Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває”, – таку офіційну заяву Білецького опублікували в телеграмі бригади.