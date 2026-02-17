Сьогодні 17 лютого 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні розпочинається святкування Китайського нового року. Крім того, це другий день Масниці, який має назву “Заграші”. 17 лютого 1600 року спалили Джордано Бруно. У 1673-му прямо на сцені помер Мольєр. У 1863-му в Женеві заснували Міжнародний комітет допомоги пораненим – майбутній Червоний Хрест. У 1864-му вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. У 1892-му народився майбутній голова УГКЦ Йосип Сліпий. У 1947-му радіостанція “Голос Америки” почала мовлення на Радянський Союз. У 1992-му в Італії відбувся перший арешт, з якого розпочалася масштабна операція проти мафії “Чисті руки”. У 1999-му Верховна Рада України зняла недоторканність із Павла Лазаренка. У 2024-му командування ЗСУ заявило про виведення українських сил з Авдіївки.

Свята та пам’ятні дати 17 лютого

17 лютого у світі – День спонтанного прояву доброти.

Сьогодні – другий день Масниці, який називається “Заграші“. Зазвичай цього дня українці влаштовували оглядини, щоби встигнути посватати дітей до початку Великого посту.

У 2026-му в 17 лютого розпочинається святкування Китайського нового року.

Також сьогодні: Всесвітній день стійкості туризму, День кота в Європі, Всесвітній день людського духу, Всесвітній день капусти.

17 лютого в історії

17 лютого 1600 року в Римі на Кампо де Фьорі за рішенням суду спалили Джордано Бруно. Докладніше.

17 лютого 1673 року в Парижі на сцені під час вистави “Уявний хворий” помер Мольєр. Докладніше.

17 лютого 1863 року в Женеві відбулося перше засідання Міжнародного комітету допомоги пораненим. У майбутньому він перетворився на Міжнародний комітет Червоного Хреста. Докладніше.

17 лютого 1864 року вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. Докладніше.

17 лютого 1892 року народився майбутній глава УГКЦ, блаженніший Йосип Сліпий. Докладніше.

17 лютого 1947 року радіостанція “Голос Америки” розпочала мовлення на Радянський Союз – російською мовою.

“У завдання російськомовної редакції входило об’єктивне і неупереджене висвітлення інформації, яка не була доступна населенню за “залізною завісою”, – пише про це в ретроспективному матеріалі “Голос Америки”. – У СРСР “глушити” радіостанцію “Голос Америки” розпочали вже через рік після її виходу в ефір – у 1948-му. Політологи сходяться на думці, що процес “глушіння” став лакмусовим папірцем американо-радянських відносин. “Глушіння” тривало аж до деякого потепління відносин Москви та Вашингтона в 1963 році. (Винятком був невеликий період 1959-го, під час офіційного візиту Микити Хрущова до США) У 1968-му, після радянського вторгнення до Чехословаччини, “глушилки” запрацювали з новою силою. Потім “перешкоди в ефірі” ослабли в 1975 році, перед Нарадою в Гельсінкі з безпеки та співробітництва в Європі. “Глушіння” відновилося на повну силу після введення радянських військ до Афганістану 1979-го і тривало аж до горбачовської перебудови. Підставою для припинення спецперешкод стала спеціальна постанова ЦК КПРС у 1986-му”.

“Голос Америки” говорив не лише про політику. Були релігійні та культурні програми, транслювали музику, розповідали про літературу, кіно та спорт.

“Музика відігравала дедалі більшу роль. Американські спостерігачі виявили, що апетит радянського народу до американської музики, особливо джазу, був майже ненаситним”, – зазначає проєкт History.

Після розпаду СРСР обсяги мовлення цієї служби “Голосу Америки” значно скоротили. Згодом вона перейшла до інтернет-формату.

17 лютого 1992 року в Італії заарештували директора муніципального будинку для людей похилого віку Маріо К’єза – члена Італійської соціалістичної партії. Його звинувачували в отриманні хабаря під час розподілу підрядів. Цей арешт увійшов в історію, оскільки започаткував операцію “Чисті руки”, яка стала справжнім “полюванням” на італійську мафію. Докладніше.

17 лютого 1999 року Верховна Рада України зняла недоторканність із найвідомішого українського прем’єра-корупціонера – Павла Лазаренка. Докладніше.

17 лютого 2024 року Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських військ з Авдіївки. Докладніше.

Церковне свято 17 лютого

17 лютого вшановують пам’ять великомученика Феодора Тирона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на озерах і річках почав танути лід, то скоро настане весна.

Якщо у ялинки гілки згинаються вниз, то скоро піде сніг, а якщо загнуті вгору, то погода буде теплою і ясною.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна підходити близько до незнайомих собак.

Не можна дражнити собак, або кричати на них чи розмахувати руками поруч.

Не можна ходити в ліс.