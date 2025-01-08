Ужас, который переживает Запорожье, хорошо знаком Харькову — Терехов
Вражеский авиаудар по Запорожью, в результате которого 13 человек погибли и десятки пострадали, — это огромная трагедия, подчеркнул мэр Игорь Терехов.
«Ужас, который переживает Запорожье, хорошо знаком Харькову. У нас бывало по восемь КАБов за сутки. Восемь! И каждый раз россия бьет ими по мирным людям, по тем, кто просто хочет жить. Потому что авиабомбы — это не оружие точности. Они всегда задевают гражданских», — написал городской голова в Telegram.
«Сегодня наше сердце вместе со всеми пострадавшими. Мы сочувствуем, чувствуем вашу боль, как свою. Потому что российский террор продолжается каждый день. Для всех нас, украинцев…», — добавил мэр.
Согласно последней информации МВД, в Запорожье 13 человек погибли и 32 — ранены. Большинство пострадавших находилось на улице и в общественном транспорте. Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутка. Россияне нанесли удар двумя бомбами ФАБ-500 с УМПК. Они взорвались среди скопления людей — вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Загорелись здание и транспорт. Полицейские парамедики спасли пятерых человек.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, запорожье, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский авиаудар по Запорожью, в результате которого 13 человек погибли и десятки пострадали, — это огромная трагедия, подчеркнул мэр Игорь Терехов.".