Ужас, который переживает Запорожье, хорошо знаком Харькову — Терехов

Вражеский авиаудар по Запорожью, в результате которого 13 человек погибли и десятки пострадали, — это огромная трагедия, подчеркнул мэр Игорь Терехов.

«Ужас, который переживает Запорожье, хорошо знаком Харькову. У нас бывало по восемь КАБов за сутки. Восемь! И каждый раз россия бьет ими по мирным людям, по тем, кто просто хочет жить. Потому что авиабомбы — это не оружие точности. Они всегда задевают гражданских», — написал городской голова в Telegram.

«Сегодня наше сердце вместе со всеми пострадавшими. Мы сочувствуем, чувствуем вашу боль, как свою. Потому что российский террор продолжается каждый день. Для всех нас, украинцев…», — добавил мэр.

Согласно последней информации МВД, в Запорожье 13 человек погибли и 32 — ранены. Большинство пострадавших находилось на улице и в общественном транспорте. Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутка. Россияне нанесли удар двумя бомбами ФАБ-500 с УМПК. Они взорвались среди скопления людей — вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Загорелись здание и транспорт. Полицейские парамедики спасли пятерых человек.