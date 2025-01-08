В Запорожье — 13 погибших и десятки раненых: россияне нанесли авиаудар (видео)
13 человек погибли и еще 29 получили ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожью 8 января, информирует Офис генпрокурора.
По данным следствия, подверглись разрушениям многоэтажные дома, промышленный объект и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутку с пассажирами. Повреждены припаркованные автомобили.
«Среди раненых из-за сегодняшней вражеской атаки — 13-летняя девочка. Она в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести», — сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По информации президента Владимира Зеленского, удар был нанесен авиабомбами.
«К сожалению, количество жертв может увеличиться. Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе», — написал президент.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщает, что количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается.
«Полиция, спасатели, медики и другие профильные службы непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь пострадавшим. Максимум усилий, чтобы спасти как можно больше жизней. В частности, парамедики полиции спасли пять человек», — отметил Клименко.
Видео: Игорь Клименко/Telegram
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авиаудар, загиблі, запорожье, погибшие, поранені;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 18:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 человек погибли и еще 29 получили ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожью 8 января, информирует Офис генпрокурора.".